Fußgänger von Pkw erfasst - 85-Jähriger stirbt bei Unfall in Bitterfeld

Der Senior wollte am Freitagabend kurz nach dem Ortsausgang Bitterfeld in Richtung Mühlbeck die Bundesstraße überqueren. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Bitterfeld/MZ - Ein 85-jähriger Mann ist am Freitagabend gegen 16.45 Uhr bei einem Unfall in Bitterfeld ums Leben gekommen. Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau mitteilte, wurde der Mann auf der B 100 zwischen Wasserzentrum und Abzweig Friedensstraße vom Auto einer 24-Jährigen erfasst. In Folge des Zusammenstoßes stürzte der Senior und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle gestorben ist. Die am Unfall beteiligte Autofahrerin blieb bei der Kollision unverletzt.

Die Kameraden der Bitterfelder Feuerwehr wurden alarmiert, um die Unfallstelle für die Polizei auszuleuchten. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Bundesstraße voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Die Ermittlungen zur Unfallursache werden vom Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau geführt und dauern noch an.