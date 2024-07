Die Arbeiten am Spielplatz in Gossa haben begonnen.

Gossa/MZ. - Nach langem Warten sind am vergangenen Donnerstag die Bauarbeiten am künftigen Spielplatz in Gossa gestartet. Wie Muldestausee-Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) mitteilt, wurden für die Fläche in der Nähe der Schule die Spielgeräte geliefert.

Arbeiten starten

Deshalb starten nun die Arbeiten an den Fundamenten sowie die Montage der Geräte. Außerdem sollen die Flächen ringsherum noch entsprechend hergerichtet werden. Doch während der Arbeiten müssen sich die Einwohner zurückhalten.

Die Spielgeräte für Gossa werden geliefert. (Foto: Ferid Giebler)

Die Gemeinde weist darauf hin, dass der gesamte Bereich eine Baustelle ist und derzeit nicht betreten werden darf. „Vor allem die Fundamente der Spielgeräte müssen ausreichend lange aushärten“, erläutert Giebler. Hier dürfe es zu keinen Beschädigungen durch unsachgemäßes Betreten kommen.

Eröffnung wird groß gefeiert

Zugleich teilte der Bürgermeister mit, dass der entstehende Gossaer Spielplatz mit einer Feier eröffnet werden soll. Doch noch bittet er Kinder und Eltern um Geduld. „Wir hoffen, schon bald dazu einladen zu können.“ Giebler dankte außerdem den Unterstützern des Projekts und den vielen engagierten Eltern.