Umtauschfrist läuft ab: Was Führerscheinbesitzer in Anhalt-Bitterfeld jetzt wissen müssen

Ade, Papier: Der rosafarbene Führerschein hat auch in Anhalt-Bitterfeld ausgedient. Wer zwischen 1959 und 1964 geboren wurde, muss sich sputen. Wie Betroffene an einen Termin kommen.

Umgetauscht werden können die Führerscheine in der Kreisverwaltung in Köthen oder in Bitterfeld.

Bitterfeld/MZ - Das Jahresende rückt in greifbare Nähe und damit die Frage: Ist alles erledigt? Für viele, die zwischen 1959 bis 1964 geboren sind, kam in diesem Jahr noch ein wichtiger Punkt dazu: Der Umtausch des papiernen „Lappens“ gegen eine Fahrerlaubnis in die EU-weit einheitlichen Scheckkarten muss in diesem Jahr, spätestens bis zum 19. Januar, erfolgen.