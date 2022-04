Frühlingserwachen in Bitterfeld-Wolfen: Putzen, pflanzen, Schwalbe fahren bei Umwelttagen

Bitterfeld/Greppin/MZ - Die Bundeswehr macht den Auftakt, ein Minister und die Bürger folgen: Zu den erstmals in Bitterfeld-Wolfen organisierten Umwelttagen soll mit mehreren Aktionen die Ökologie lokal in den Blick genommen werden. Dazu hat man zahlreiche Mitstreiter gewonnen.

So rücken diesen Donnerstag 30 Soldaten der Unteroffiziersschule des Heeres in Delitzsch im Tiergehege Greppin an. Dort legen sie Hand an, um den für Samstag in Greppin geplanten Frühjahrsputz vorzubereiten. Sie werden das verschlissene Netz der Voliere abmontieren und durch ein neues ersetzen. Zudem soll das Dach der benachbarten Waschbärenanlage von abblätternder Farbe befreit werden. Es wird am Samstag im Rahmen des Frühjahrsputzes neu gestrichen. Treffpunkt ist dann um 9 Uhr auf dem Festplatz.

Pflanzung innerhalb der Aktion Baumpatenschaften

Am Freitag wird Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) zum Baumpaten. Nach dem Beschluss des Stadtrats vom Mai 2021, in Bitterfeld-Wolfen Baumpatenschaften zu ermöglichen, hat die Stadt nun dieses Angebot festgezurrt. Auf der städtischen Internetseite kann man sich über die Modalitäten informieren. Eine Baumpatenschaft für ein Jahr kostet ab 250 Euro. Schenk wird im Binnengärtenzentrum nahe dem Bitterfelder Hotel Central um 12 Uhr eine Zierkirsche pflanzen.

Am Nachmittag geht es weiter mit einer hochkarätigen Debatte über die Veränderungen in Bitterfeld-Wolfen und dem Chemiepark seit der Wende. Zur öffentlichen Veranstaltung „Bitterfeld-Wolfen in sicherem Fahrwasser!?“ kommt unter anderem Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) um 14.30 Uhr ins Metalllabor „Dr. Adolf Beck“, Zörbiger Straße 21c. Besucher sind herzlich willkommen.

Am Samstag wird dann in allen Ortsteilen von 9 bis 13 Uhr zur Putzaktion „Frühlingserwachen“ eingeladen. Der Schwerpunkt ist dieses Mal Greppin. Dort wird zum Abschluss der ersten Umwelttage die Elektro-Schwalben-Flotte der Stadtwerke vorgestellt. Ab 13 Uhr können Bürger die E-Mopeds ausprobieren. Diese modernen Schwalben kann man künftig ausleihen.

Bürgerbrunch in Bobbau

In Holzweißig trifft man sich um 9 Uhr auf dem Parkplatz des NP-Markts zur Putzaktion. Die Feuerwehr steht bereit. Einen Schwerpunkt bildet der Hang zur Straße des Friedens. In Wolfen ist ebenfalls um 9 Uhr der Treffpunkt vor dem Rathaus. Interessierte Bürger bekommen dort Säcke. Geputzt werden soll hinter dem Rathaus und dem Kulturhaus Richtung Firmengebiet. Auch der Bürgerverein Steinfurth trifft sich am Vereinshaus, um Ordnung zu schaffen. In Bitterfeld wird während des Streetworker-Turniers in der Grünen Lunge von den Jugendlichen auch Müll gesammelt. Die Bobbauer starten um 9 Uhr am Sportplatz, an der historischen Pumpe und an der historischen Feuerwehr. Gemeinsam wollen sie den Wanderweg, den kleinen Park „Am Berge“ und den Sportplatz in Ordnung bringen. Der Frühjahrsputz mündet um 12 Uhr am Wasserturm in einen Bürgerbrunch, zu dem jeder etwas mitbringen kann.