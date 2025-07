Bitterfeld/MZ. - Mit Blumenschmuck an verschiedenen Stellen will die Stadtverwaltung Bitterfeld-Wolfen das Antlitz der Stadt verschönern. Doch in Bitterfeld häufen sich die Attacken gegen den Blumenschmuck. Mehrfach wurden blühende Pflanzen einfach herausgerissen oder komplett gestohlen. Der jüngste Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag – nur Stunden nach einer Nachpflanzung.

