Tänze, Andacht und ein buntes Miteinander in Bitterfeld. Der Weltfriedenstag will am Freitag viele Menschen auf die Straße.

Bitterfeld/MZ. - Angesichts von Kriegen, Bedrohungen durch Gewalt und Verletzungen der Menschenrechte in der Ukraine, in Syrien, im Iran und anderswo gewinnt der Weltfriedenstag, der am 1. September begangen wird, eine besondere Bedeutung. Auch in Bitterfeld setzt man sich zu diesem Anlass mit dem Thema auseinander. Deshalb findet am Freitag, 30. August, von 15 bis 18 Uhr ein Friedensfest auf dem Robert-Schuman-Platz statt.

Buntes Programm

„Weltfrieden – die Hoffnung ist nicht das Einzige, was uns bleibt“, sagt Steffi Hauck, eine der Akteurinnen des Bündnisses für Demokratie & Toleranz Bitterfeld-Wolfen, das dieses Fest mit dem DGB organisiert und viele Mitstreiter gewonnen hat. Täglich würden sich Menschen in Vereinen, Schulen, Initiativen, auf Markt- und Spielplätzen für die Werte des inneren und äußeren Friedens einsetzen und für ein friedliches Miteinander werben. „Was im Alltag im Kleinen passiert, wollen wir auf den Robert-Schuman-Platz bringen“, sagt Sprecherin Anna Mittermayer.

Für das dritte Friedensfest habe man mehr Mitstreiter als je zuvor gefunden. So werden unter anderem Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU), Michael Hüfner vom Lions-Club Bitterfeld und Dr. Hilmar Tiefel, Geschäftsführer der Silicon Products Group, sprechen.

Auf der Bühne wollen die Mitglieder des Tanzwerks ein Feuer aus Rhythmus und Lebensfreude entfachen. Auch die Tänze der Kinder des Mehrgenerationenhauses sollen die Gäste unterhalten. Clown Trixi will verzaubern und Ballontiere für die Kinder entstehen lassen.

Besinnlich wird es auf der Bühne bei der ökumenischen Friedensandacht. Außerdem wird Zörbigs Bürgermeister Matthias Egert (CDU) als Schirmherr des 1. Europäischen Friedenslaufes die besten Wünsche für die Läufer des Vereins „Zukunft Frieden“ entgegennehmen. Diese werden am nächsten Morgen, Samstag um 8 Uhr, auf dem Markt zum Lauf nach Monaco starten.

Tauben steigen in die Luft

Zudem präsentieren sich der DGB, Vereine, Parteien, Initiativen, Gewerkschaften und Rettungsdienste. Mitmach- und Gesprächsangebote sind hier der „Renner“, es geht für alle Generationen auf dem Platz um das Miteinander. Eingeladen wird zum Kosten, Basteln, Bewegen, Drucken, Malen, Spielen und friedlichen Wettstreit. Wer etwas in die Welt senden möchte, kann Friedensbotschaften gestalten und in die Lüfte steigen lassen. Kinderschminken, Tattoos und Buttons erinnern die Teilnehmenden an diesen Tag. Und mit der Drehleiter der Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen steigen 1.000 gebastelten Friedenstauben in die Luft.