„Fridays for Future“ mobilisieren bundesweit für Demo in Bitterfeld

Bitterfeld - Die Aktivisten von „Fridays for Future“ wollen Anfang Juli in Bitterfeld unter dem Motto „Gegen (rechte) Gewalt und Hass gegen Aktivist*innen“ demonstrieren. Nach Angaben der lokalen Organisatoren soll bundesweit dafür geworben werden. So wurde in einer ersten Mitteilung auch die Teilnahme von Luisa Neubauer, dem deutschlandweit bekanntesten Gesicht der Bewegung, angekündigt.

„Mit dieser und folgenden Aktionen wollen wir uns deutlich gegen den Hass und die Gewalt einsetzen, die sich Aktivist*innen in ganz Deutschland und vor allem hier in den neuen Bundesländern täglich aussetzen müssen“, heißt es. Nun wird für eine Demo am 9. Juli 2021, um 15 Uhr, zum Robert-Schuman-Platz im Bitterfelder Zentrum mobilisiert.

Der 17-jährige Jonas Venediger der „Fridays for Future“-Ortsgruppe aus Bitterfeld, war in letzter Zeit schon häufiger proaktiv in den Medien aufgetaucht, darunter taz, MDR und Die Zeit, und hatte auf seinen nach eigenen Angaben oft auch einsamen Kampf für das Klima und gegen rechte Gewalt in Bitterfeld-Wolfen aufmerksam gemacht. Für den Demo-Tag ist auch Jakob Springfeld als Teilnehmer angekündigt, der in seiner Heimatstadt Zwickau ähnliche Ziele verfolgt. (mz)