Jessnitz/Köthen/MZ. - Die Landkreisverwaltung hat in einer Untersuchung festgestellt, dass die Baumschnitte am Jeßnitzer Neumarkt rechtmäßig durchgeführt worden sind. Ende Mai hatten entsetzte Anwohner das der Unteren Naturschutzbehörde in Köthen gemeldet – nun wurde dort auf Anfrage dieser Zeitung mitgeteilt, dass es sich um einen auch in den Sommermonaten zulässigen Kopfbaumschnitt gehandelt habe, der als „zulässiger Form- und Pflegeschnitt zur Gesunderhaltung und Gefahrenabwehr“ eingestuft wird.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.