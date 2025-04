Am Sonntag wurde einer Frau aus Bitterfeld ihr Fahrrad gestohlen. Am Montag bekam sie es auf ungewöhnliche Art und Weise wieder.

Bitterfeld/MZ. - Schneller als gedacht ist ein gestohlenes Fahrrad in Bitterfeld wieder aufgetaucht. Eine 57-Jährige hatte am Sonntag Strafanzeige erstattet und ihr Fahrrad als gestohlen gemeldet. Die Täter hatten zwischen 12 und 19 Uhr zugeschlagen und ihren fahrbaren Untersatz im Wert von circa 300 Euro aus einem Fahrradständer vor einem Wohnhaus in der Schweriner Straße gestohlen.

Am darauffolgenden Tag, also am Montag, staunte die Frau nicht schlecht, als sie gegen 12 Uhr in der Beethovenstraße ihr Fahrrad wiedererkannte. Ein unbekannter Mann, der etwa 1,70 Meter groß und schlank war und zudem seine gelockten Haare zu einem Zopf zusammengebunden hatte sowie eine helle Jacke trug, war damit unterwegs. Die 57-Jährige sprach den Mann an, der daraufhin das Fahrrad sofort herausgab und zu Fuß seinen Weg fortsetzte. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.