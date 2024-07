In Bitterfeld ist es am Donnerstag, 11. Juli, gegen 7 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen.

Nach Angaben der Polizei in Anhalt-Bitterfeld hatte ein 47-Jähriger mit einem Ford die Graphitstraße in Richtung Niels-Bohr-Straße befahren. An der Kreuzung Rudolph-Glauber-Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Transporter eines 38 Jahre alten Mannes, der auf der bezeichneten Straße in Richtung Devillestraße unterwegs war.

Die Schadensbilanz am Transporter liegt bei ungefähr 5.000 Euro. Für den Ford wurde die Schadenssumme mit circa 12.000 Euro angegeben. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.