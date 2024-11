Der Bus liegt in einem Straßengraben neben der B100.

Pouch/MZ. - Bei einem Verkehrsunfall auf der B100 zwischen Schlaitz und Pouch ist am Montagnachmittag, 4. November, ein Bus der Firma Vetter von der Straße abgekommen und im Straßengraben gelandet. Die Bundesstraße ist derzeit gesperrt. Die Bergung des Busses wird wahrscheinlich mehrere Stunden dauern.

Dieser Skoda war an dem Unfall mit dem Linienbus beteiligt. Die Hintergründe sind noch unklar. (Foto: Schmidt)

Zu dem Unfall kam es gegen 13.50 Uhr in Höhe der Einmündung zum Haus am See. Neben dem Bus war noch ein dunkler Skoda Yeti beteiligt, der ebenfalls im Straßengraben landete. Nach ersten Information soll ein Überholmanöver vorausgegangen sein. Details sind aber noch unklar. Schwerverletzte hat es nicht gegeben.