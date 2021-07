Folge des Hacker-Angriffs: Landkreis Anhalt-Bitterfeld ruft den Katastrophenfall aus

Anhalt-Bittefeld/MZ - Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat am Freitag, 11 Uhr, den Katastrophenfall ausgerufen. Weitere Hintergründe und welche Auswirkungen dies für die Bürger hat, soll aber erst im Laufe des Nachmittags offiziell bekanntgegeben werden.

Hintergrund dürfte der Hacker-Angriff am Dienstag auf die Kreisverwaltung sein, in dessen Folge die komplette IT-Infrastruktur des Landkreises unbrauchbar geworden ist. Noch gilt es durch Experten zu klären, ob verschlüsselte Daten wiederhergestellt werden können und ab wann Bürger-Anliegen wieder regulär bearbeitet werden können. Seit Anfang der Woche konnten in fast allen Ämtern keine Bürger-Anliegen mehr bearbeitet werden. Wahrscheinlich wird dies auch in der kommenden Woche der Fall sein. „Einfach flott reparieren ist nicht. Das Virus ist gravierend“, erklärte Noch-Landrat Uwe Schulze und machte auf mögliche Verbindungen zum Darknet aufmerksam.

Auch Gehälter für Mitarbeiter und Gremien-Sitzungen stehen auf der Kippe

Das hat für die Kommunikation und auch für die Bezügerechnung der Angestellten Folgen. „Es geht aber auch um Leistungen für Bedürftige“, so Schulze. Wie die berechnet und angewiesen werden sollen, ist momentan unklar. Betroffen ist auch die Ratstätigkeit und die Veröffentlichung des Amtsblattes. Ob Gremien zusammenkommen können und wie deren Mitglieder Unterlagen erhalten, weiß noch niemand. „Wir brauchen mehr Sicherheit. Aber das kostet auch mehr Geld“, schloss Schulze seine Informationen.

Ein Katastrophenschutzstab wurde auf Grundlage des Katastrophenschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt eingerichtet. Dieser wird im Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst in der Richard-Schütze-Straße 6 in Bitterfeld angesiedelt.