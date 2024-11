Feuer in Johannes-R.-Becher-Straße Flammen machen Haus in Bitterfeld unbewohnbar: Mieter aus Erdgeschoss muss ins Krankenhaus

In einem Wohnhaus in der Bitterfelder Johannes-R.-Becher-Straße ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Dabei wurde ein Mann verletzt.