So ein Empfang hat Seltenheitswert. In Krina wurde des neue Fahrzeug mit Feuerwerk begrüßt.

Krina/MZ. - Sirenenklang und Feuerwerk am Abend: In Krina haben es die Mitglieder der Ortsfeuerwehr ordentlich krachen lassen. Ihr neues Einzugfahrzeug ersetzt das 40 Jahre alte Vorgängermodell. Technisch macht es einen Quantensprung möglich. Es ist flexibel, robust und in seiner Art insbesondere bei Einsätzen in Waldbrandgebieten gefragt.