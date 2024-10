Zu einem Brand in der Gartenanlage Petersroda sind vier Feuerwehren am Donnerstagabend ausgerückt. Es mussten 140 Meter Schlauch verlegt werden.

Feuerwehrmann entdeckt an B184 bei Petersroda Feuerschein: Schuppen brennt in Gartenanlage

Einsatz am Donnerstagabend

In einer Gartenanlage in Petersroda brannte ein Geräteschuppen.

Petersroda/MZ. - Zu einem Brand in der Gartenanlage Petersroda sind vier Feuerwehren am Donnerstagabend ausgerückt. Ausgelöst wurde der Einsatz durch einen Feuerwehrkameraden aus Petersroda, der auf der B 184 Richtung Roitzsch unterwegs war und in der Gartenanlage einen Feuerschein entdeckte.