Ermittlungen wegen Brandstiftung Zweiter Kellerbrand innerhalb weniger Tage: Feuerwehr in der Wolfener Virchowstraße im Einsatz

Zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus ist es am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr in der Virchowstraße in Wolfen-Nord gekommen. Es war dort nicht der erste Einsatz.