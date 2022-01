Feuerwehr Muldestausee: Adventskalender für die Jugendarbeit machen sich bezahlt

Pouch/MZ/UR - Große Freude bei den Mädchen und Jungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Muldestausee: Die Jugendwarte erhielten aus den Händen von Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) und Gemeindewehrleiter Daniel Quilitzsch eine große Anzahl an Feuerwehrhandtüchern, die diese nun an die jüngsten Floriansjünger weiterreichen.

Möglich wurde die Bescherung durch den Verkauf von Adventskalendern, die die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr selbst gestalteten und eine Reihe an Spenden, die zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit auf dem Gemeindekonto eingegangen waren. „Eine tolle Aktion“, sagt Bürgermeister Giebler und erinnert zugleich an ähnliche Erfolge in der Vergangenheit. So konnte sich der Feuerwehrnachwuchs in den letzten Jahren zum Beispiel über Mützen und Schlauchschals freuen. Der Dank des Verwaltungschefs geht auch an die im Gemeindegebiet beteiligten Verkaufsstellen „und natürlich an die zahlreichen Käufer der Kalender“.

Die Adventsaktion ist nicht die einzige, mit der die Feuerwehrleute aus der Gemeinde Muldestausee auf sich aufmerksam machen. Sie haben auch einen Jahreskalender im Angebot, für den sie zum Teil selbst Modell gestanden haben. Die Kalender sind gerade in Pouch eingetroffen und können praktisch druckfrisch in der Muldestausee-Gemeindeverwaltung in Pouch, Neuwerk, erworben werden. Jeder Kalender kostet fünf Euro. Der Erlös aus dem Verkauf kommt ebenso der Feuerwehrarbeit zugute.