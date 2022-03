Feuer in Wohnhaus in Jeßnitz - Zwei Bewohner müssen ins Bitterfelder Klinikum

Aufregung am Morgen in Jeßnitz.

Jeßnitz/MZ/MM - Zwei Bewohner eines Hauses in der Straße Am Anger in Jeßnitz sind vom Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Bitterfelder Klinikum gebracht worden.

Der Anlass war ein Brand, der am Sonnabend gegen 6.20 Uhr im Erdgeschoss ihres Hauses entstanden ist. Die Ursache ist derzeit noch unkla. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehren aus Jeßnitz, Raguhn und Retzau konnten die Flammen schnell löschen. Die extra alarmierte Drehleiter aus Wolfen musste nicht zum Einsatz kommen.