Feuer in Trafostation sorgt in Bitterfeld bei über 4.000 Einwohnern für einen Stromausfall

Am Plan in Bitterfeld hat es in einem Trafohaus gebrannt.

Bitterfeld/MZ - Nach einem Feuer in einer Trafostation in Bitterfeld waren am Sonntagmorgen etwa 4.200 Kunden ohne Strom. Der Brand wurde gegen 5.30 Uhr in der Straße Am Plan festgestellt. Dort war dichter Qualm aus dem Trafohäuschen aufgestiegen.

Die Kameraden der Bitterfelder Feuerwehr konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, so dass kurz darauf die Reparaturarbeiten beginnen konnten. Schon gegen 8 Uhr konnten die ersten Abnehmer wieder mit Strom versorgt werden. Das habe man durch eine Umstellung auf andere Leitungen sowie die Bereitstellung von zwei Notstromaggregaten realisieren können, so Hannes Kurth von der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom.

Die Ursache des Brandes in der Trafostation sei noch ungeklärt. Kurz nach den Löscharbeiten hätten Mitarbeiter des Energieversorgers mit den Reinigungsarbeiten im Inneren des Hauses begonnen, so dass weiter nach der Ursache des Brandes gesucht werden könne. Andere Bereiche Bitterfelds seien durch den Stromausfall nicht betroffen, so Kurth weiter.

Wann nach dem Brand der Normalzustand in der Energieversorgung wieder hergestellt werden könne, sei derzeit noch unklar. „Wir müssen erst einmal ergründen, warum es zu dem Brand gekommen ist“, sagt der Presseverantwortliche des Energieversorgers.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens könne derzeit noch nicht genannt werden, so Kurth.