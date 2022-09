Feuer in Salzfurtkapelle - Futter-Trocknungsanlage betroffen

Salzfurtkapelle/MZ - Im Mischfutterwerk in Salzfurtkapelle ist es am Donnerstag gegen 9.40 Uhr zum Brand in einer Trocknungsanlage gekommen. Mit einem Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehren aus Zörbig, Fuhnetal, Raguhn und Wolfen konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude- und Anlagenteile verhindert werden. Die Brandursache wird derzeit von der Polizei untersucht. Der entstandene Schaden sei erheblich, könne aber noch nicht genau beziffert werden, war von Zörbigs Bürgermeister Matthias Egert zu erfahren. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Problematisch für die Feuerwehrleute war das Löschen des Feuers und auch das Entfernen des Brandgutes aus dem großen Silo. „Unsere Kameraden müssen gemeinsam mit den Mitarbeitern der Firma mit schweißtreibender Arbeit das gesamte Brandgut per Hand aus dem Silo schaufeln, wo es dann mit einem Radlader abtransportiert wird“, erklärt Zörbigs Ortswehrleiter Steven Schneider den Vorgang. Danach habe man den Silo nochmal kontrolliert, um eventuelle Brandnester zu finden und diese abzulöschen. Das habe noch bis in die Abendstunden des gestrigen Tages gedauert.

Von der Agrar Handelsgesellschaft Salzfurtkapelle war am Donnerstag noch keine Information zur Schadenshöhe und zum Produktionsausfall zu bekommen. Auch über die Entstehung des Brandes könne man erst einmal nur spekulieren, so die Feuerwehr. Genaueres müssten dann die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergeben. Diese können aber erst dann erfolgen, wenn die Feuerwehren ihre Arbeit beendet haben. Das Anfahren der Produktion wurde noch am Abend wieder vorbereitet und durchgeführt.