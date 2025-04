Zu einem Feuer im Hinterhof-Garagenkomplex zwischen dem Schwarzen Weg und der Dürener Straße in Bitterfeld ist die Feuerwehr am Sonntagabend ausgerückt.

Feuer in Bitterfelder Garagenkomplex - Täter wollten Isolierung von Kupferkabel wegschmelzen

Dunkle Rauchwolken lagen über dem Garagenkomplex in Bitterfeld.

Auf dem Gelände lag ein dort nicht hingehörender aufgebrochener Altkleidercontainer, in dem Kabelreste brannten. Laut Feuerwehr wollten so offenbar Diebe die Isolierung wegschmelzen, um an die Kupferkabel zu kommen. Außerdem hatte sich im Umfeld eine Fläche von rund zehn Quadratmetern Ödland entzündet. Es kam zu einer stärkeren Rauchentwicklung.

Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort war, hatte den Brand rasch gelöscht.