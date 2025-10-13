Finanzspritze für mehr Licht Festplatz Thurland wird erleuchtet - Energieversorger unterstützen Aufbau von Lichtmasten
EnviaM und Stadtwerke fördern LED-Vorhaben in der Region. Davon profitiert Thurland. Künftig soll der Festplatz besser ausgeleuchtet werden. Was ist konkret vorgesehen?
13.10.2025, 09:15
Thurland/MZ. - Raguhn-Jeßnitz hat von den Unternehmen EnviaM und Mitgas 4.500 Euro erhalten, um Straßenlaternen zu erneuern. Das Geld wird für die Installation einer komplett neuen Beleuchtung mit LED-Technik auf dem Festplatz von Thurland verwendet. Es ist eines von zwei Projekten im Landkreis-Anhalt-Bitterfeld, die mit Geld aus dem Fonds Energieeffizienz Kommunen der beiden Unternehmen unterstützt werden. Osternienburger Land erhält 3.000 Euro für den Leuchtkörpertausch auf LED.