EnviaM und Stadtwerke fördern LED-Vorhaben in der Region. Davon profitiert Thurland. Künftig soll der Festplatz besser ausgeleuchtet werden. Was ist konkret vorgesehen?

Eine neue Tischtennisplatte wurde bereits in diesem Sommer auf dem Festplatz in Thurland aufgestellt. Spendiert wurde sie vom Chemiepark Bitterfeld-Wolfen. Geschäftsführer Patrice Heine (l,) übergab sie an Ortsbürgermeister Nils Naumann (r.).

Thurland/MZ. - Raguhn-Jeßnitz hat von den Unternehmen EnviaM und Mitgas 4.500 Euro erhalten, um Straßenlaternen zu erneuern. Das Geld wird für die Installation einer komplett neuen Beleuchtung mit LED-Technik auf dem Festplatz von Thurland verwendet. Es ist eines von zwei Projekten im Landkreis-Anhalt-Bitterfeld, die mit Geld aus dem Fonds Energieeffizienz Kommunen der beiden Unternehmen unterstützt werden. Osternienburger Land erhält 3.000 Euro für den Leuchtkörpertausch auf LED.