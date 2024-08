Am Freitag, 23. August, und in der Nacht zum Sonnabend, 24. August, hat es in Wolfen und Greppin gebrannt. In beiden Fällen ermittelt nun die Polizei.

Feld brennt in Wolfen - Lkw steht in Greppin in Flammen - Schaden liegt bei 25.000 Euro

Die Feuerwehr war in Wolfen rasch zur Stelle.

Wolfen/Greppin/MZ. - In Wolfen und Greppin hat es am Abend des Freitag, 23. August, und in der Nacht zum Samstag, 24. August, gebrannt. Nun ermittelt die Polizei.

Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mitteilt, wurde der Polizei am Freitag, 23. August, gegen 19:30 Uhr ein Brand in Wolfen, Paul-Taube-Ring, gemeldet. Hier brannten etwa 800 Quadratmeter Ödland. Die Feuerwehr befand sich bei Eintreffen der Polizei bereits vor Ort und hatte die Brandbekämpfung aufgenommen. Die Schadenshöhe konnte bisher noch nicht beziffert werden. Aufgrund Aussagen eines Zeugen, welcher Jugendliche gesehen hatte, die sich vom Brandort entfernten, kann eine Fremdeinwirkung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zu einem weiteren Brand kam es am Sonnabend, 24. August, zwischen 1 und 2 Uhr in Greppin. Hier wurde das Führerhaus eines abgestellten Lkw Renault durch ein Feuer vollständig zerstört. Ein Teil der Ladefläche war ebenso durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden. Hinweise auf die Brandursache konnten bisher nicht gewonnen werden.

Da jedoch weder Fremdeinwirkung noch ein technischer Defekt ausgeschlossen werden kann, hat auch in diesem Fall die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen, der Brandort ist beschlagnahmt. Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.