Die Freiwillige Feuerwehr in Bitterfeld hat ein neues Zuhause. 5,58 Millionen Euro wurden investiert. Die Einweihung fand am Sonnabend statt.

Feierlicher Einzug in Millionenbau in Bitterfeld - Ortsfeuerwehr bekommt ein neues Gerätehaus

Investition in Anhalt-Bitterfeld

Das neue Feuerwehrgerätehaus in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ/CZ. - Das neue Feuerwehrgerätehaus in Bitterfeld ist am Samstagnachmittag offiziell an die Ortsfeuerwehr übergeben worden.