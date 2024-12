Eine Familie aus Anhalt-Bitterfeld hat 750 Euro an Online-Betrüger verloren.

Falscher QR-Code: Familie aus Anhalt-Bitterfeld gerät beim Sammelkarten im Internet an Betrüger

Anhalt-Bitterfeld/MZ. - Eine Familie aus Anhalt-Bitterfeld hat 750 Euro an Online-Betrüger verloren. Die Familie hatte verschiedene Sammelkarten auf einem Onlineportal zum Verkauf angeboten. Am Mittwoch, 18. Dezember, meldete sich ein Interessent und man wurde sich schnell einig.

Der Käufer übersandte daraufhin einen QR-Code und gab an, dass er den Kaufpreis entrichtet habe. Nach Öffnen des Codes wurde die Familie aufgefordert, für eine Testüberweisung die eigenen Bankdaten anzugeben und diese online zu bestätigen. Nachdem dies geschah, erfolgte eine unberechtigte Abbuchung in Höhe von 750 Euro. Als die Familie zu weiteren „Testüberweisungen“ gebracht werden sollten, wurde sie misstrauisch und wandte sich an die Polizei.

Diese rät zur Vorsicht bei derartigem Vorgehen: Hinter QR-Codes können sich von Betrügern gefälschte Webseiten verbergen, die zum Abgreifen persönlicher Daten eingerichtet wurden.