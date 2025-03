Falscher Bankmitarbeiter am Telefon: Frau aus Anhalt-Bitterfeld verliert 75.000 Euro an Betrüger

Der Anruf ging am Dienstag bei der Frau in Anhalt-Bitterfeld ein.

Anhalt-Bitterfeld/MZ. - Eine Frau aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist am Dienstag Telefonbetrügern zum Opfer gefallen.

Die 63-Jährige hatte einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters ihrer Bank erhalten. Da auf dem Display ihres Telefons die Rufnummer der Bank angezeigt wurde, schöpfte sie zunächst keinen Verdacht. Der Anrufer gab ihr gegenüber an, dass er unberechtigte Kontozugriffe festgestellt hätte. Um „derartige Vorfälle zukünftig zu verhindern“, wurde die Frau aufgefordert, ein vermeintlich neues Sicherheitssystem auf ihrem Computer zu installieren. So gelangte der Betrüger an die Zugangsdaten ihrer Bankverbindung. Der Täter hob anschließend einen Geldbetrag in Höhe von 75.000 Euro von ihrem Konto ab.

Die Frau wurde am Folgetag misstrauisch und suchte ihre Bankfiliale vor Ort auf, wo sie durch echte Mitarbeiter über den Betrug aufgeklärt wurde. Sie erstattete noch am selben Tag Strafanzeige. Die Polizei empfahl am Mittwoch noch einmal, in keinem Fall persönliche Daten oder Kontozugänge am Telefon preiszugeben. Bei dem kleinsten Verdacht auf einen Betrug sei das Gespräch unverzüglich zu beenden.