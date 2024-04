Anhalt-Bitterfeld/MZ. - Ein unbekannter Täter hat mit einer Phishing-Mail bei einer Frau aus Anhalt-Bitterfeld mehrere zehntausend Euro erbeutet. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt.

In dem Fall hatte eine 47-Jährige aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld am 1. April über eine Onlineverkaufsplattform verschiedene Waren angeboten. Kurz darauf meldeten sich bei ihr zwei Interessenten. Diese brachten die Frau dazu, ihre Bankdaten auf einer täuschend echt aussehenden, jedoch gefälschten Seite des Anzeigenportals einzugeben. Auf diese Art und Weise an die Zugangsdaten ihres Kontos gelangt, nahmen die Täter am Dienstag, 16. April, eine Abbuchung in mittlerer fünfstelliger Höhe vor.

Im Zusammenhang mit dieser Betrugsmasche warnt die Polizei davor, persönliche oder vertrauliche Daten an Dritte herauszugeben. Zudem sollten übersandte Links unbeachtet bleiben und in keinem Fall geöffnet werden. Im Zweifel wird zu einer Kontosperrung und Erstattung einer Strafanzeige geraten.