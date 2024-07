In einen Bitterfelder Tabakladen sind Unbekannte am Wochenende eingebrochen. Vor allem Tabakartikel wurden gestohlen.

Fahrradständer in Schaufensterscheibe geworfen: Diebe dringen in Bitterfeld in Tabakladen ein

Bitterfeld/MZ. - In einen Bitterfelder Tabakladen sind Unbekannte am Wochenende eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, erhielten die Beamten um 2.20 Uhr in der Nacht auf Sonntag die Meldung über den Einbruch in das Ladengeschäft in der Anhaltstraße 74. Unbekannte Täter waren dort gewaltsam eingedrungen, indem sie die Schaufensterscheibe mit dem davor befindlichen Fahrradständer einschlugen und so ins Innere gelangen konnten.

Im Geschäft selbst wurden dann Tabakartikel entwendet und dabei eine Glasvitrine beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.500 Euro, der Stehlschaden beträgt nach ersten Erkenntnissen rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Wer Hinweise zur Tathandlung geben kann, wird gebeten, sich beim Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen zu melden.