Bitterfeld/MZ. - Das Goitzsche Klinikum hat 16 Auszubildende aus den Lehrjahren verabschiedet und sie zugleich als neue, nun ausgelernte Mitarbeiter begrüßt. Das gab das Klinikum in einer Pressemitteilung bekannt.

„Wir sind sehr glücklich, einen so starken Jahrgang erfolgreich durch eine anspruchsvolle, aber auch erfüllende Ausbildung geführt zu haben“, erklärt Ausbildungsleiterin Steffi Hacker. Pflegedirektor Jörg Heinrich betont: „Die Absolventen haben allen Grund, stolz auf sich zu sein. Sie haben in den vergangenen drei Jahren viel geleistet.“

Alle 16 Absolventen haben sich dafür entschieden, ihre berufliche Laufbahn am Goitzsche Klinikum zu beginnen. Ein Pluspunkt bei der Entscheidung für das Bitterfelder Klinikum ist auch, dass sich die neuen Mitarbeiter aussuchen durften, in welcher Klinik sie künftig arbeiten möchten. „Die ausgelernten Azubis haben sich für ganz unterschiedliche Kliniken entschieden“, verrät Hacker. „Manche zog es in die Innere Medizin, andere in die Chirurgie. Auch in der Intensivstation und der Kinderklinik starten nun einige Absolventen durch.“

Dass sie während ihrer Ausbildung alle Bereiche des Klinikums kennenlernen und so eine bessere Entscheidung über ihren zukünftigen Einsatzort treffen konnten, werten auch die Azubis als klaren Vorteil. Überhaupt hat der Pflegeberuf einiges zu bieten. „Ich entdecke im Arbeitsalltag immer wieder Neues, worüber ich mehr wissen möchte“, so Eric Streibler.

Jo-Isabelle Gräfe betont auch die Herausforderungen: „Es ist ein körperlich und psychisch anstrengender Beruf. Aber der Dank der Patienten wiegt all das auf.“ Wie viele andere hat sie sich während der Ausbildung verändert. „Ich bin ein Stück weit erwachsener und selbstsicherer geworden“, so Gräfe.

Auch in diesem Jahr bietet das Goitzsche Klinikum wieder eine Ausbildung zur generalistischen Pflegefachkraft an. Noch sind einige freie Plätze zu haben.

Interessenten wenden sich an Steffi Hacker unter [email protected] oder unter Tel.: 03493/31 25 02.