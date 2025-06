Mitarbeiter arbeiten in der Recycling-Anlage in Bitterfeld. Auf dem Gabelstapler stehen die Materialfässer.

Bitterfeld-Wolfen/MZ. - Beim Thema Seltene Erden haben sich die deutschen Wirtschaftszeitungen in den vergangenen Tagen mit Schlagzeilen überboten: „Produktionsausfälle in Autoindustrie“, „Kampf um das neue Öl“ oder „Chinas Trump-Konter trifft Deutschland jetzt mit aller Wucht“. Anfang April hatte die chinesische Regierung während des laufenden Zollstreits mit den USA sieben jener wichtigen Metalle mit allgemeinen Ausfuhrkontrollen belegt. Dadurch mussten sich Firmen außerhalb Chinas in einem aufwendigen Antragsprozess den Export der Rohstoffe genehmigen lassen. In der Automobilbranche werden Engpässe befürchtet. Doch nun kündigt US-Präsident Donald Trump an, den Zollstreit beigelegt zu haben. Alles nur ein Sturm im Wasserglas?