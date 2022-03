Erstes großes Stadtfest nach Pandemie: Sandersdorf-Brehna lädt zum Osterfest

Sandersdorf/MZ - Der Frühling ist da und auch Ostern ist nicht mehr allzu fern. Zeit für die Planung, dachte sich die Stadt Sandersdorf-Brehna und hat zum Osterfest nach Renneritz eingeladen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Die „große Ostereiersuche“ soll am 16. April, dem Karsamstag, um 14 Uhr stattfinden. Ein genauer Ort wird noch bekannt gegeben. Eingeladen sind ausdrücklich „alle Kinder aus Sandersdorf-Brehna und den Ortschaften“ und deren Familien.

Das erste größere Stadtfest nach der Pandemie? „Ja“, sagt Sandersdorf-Brehnas Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos). Der Fokus solle dabei ganz klar auf den Kleinen liegen. „Kinder liegen mir persönlich sehr am Herzen. Sie haben so viel zurückstecken müssen in den letzten Monaten und nun sollen sie einen Tag Spaß haben“, erklärt die Bürgermeisterin die Idee dahinter. Und für den werde gesorgt, wie Steffi Syska weiter erklärt: Neben der Ostereiersuche werde es auch Kinderschminken sowie eine Hüpfburg geben. Geplant werde auch mit den Renneritzer Vereinen - diese werden am Karsamstag für Kaffee, Kuchen und andere Köstlichkeiten sorgen.

Die Idee sei, das Osterfest zu einer festen Größe im Stadtkalender werden zu lassen, so Steffi Syska weiter. Die Wahl sei deswegen auf Renneritz gefallen, weil es so zentral im Stadtgebiet liege. Eines ist ihr wichtig zu betonen: „Es soll eine sehr unkomplizierte Veranstaltung werden.“ Jeder sei eingeladen, jeder könne am Karsamstag die Picknickdecke mit nach Renneritz bringen. Und auch wenn es in erster Linie ein Fest für Kinder ist - es wird in diesem Jahr nicht das einzige Frühlingsfest in Sandersdorf-Brehna bleiben, wie die Bürgermeisterin verrät: Denn die Planung für den Weinfrühling läuft bereits auf Hochtouren.