Der Haushaltsplan für 2025 zeigt in Sandersdorf-Brehna ein Defizit von 2,4 Millionen Euro. Nach Jahren mit schwarzen Zahlen steht die Stadt nun vor großen finanziellen Herausforderungen. Nun tagt der Stadtrat, um über das Budget und weitere wichtige Themen zu entscheiden.

Sitzung am 18. Dezember 2024

Der Stadtrat Sandersdorf-Brehna tagt diesmal nicht in Sandersdorf, sondern im Landgasthof "Zum Schützenhaus" Brehna.

Sandersdorf/MZ. - Sandersdorf-Brehna ist in den letzten Jahren bekannt dafür gewesen, am Ende des Haushaltsjahres eine schwarze Zahl vorweisen zu können. Das scheint jetzt Geschichte zu sein.

Der Stadtrat soll auf seiner Sitzung am Mittwoch, 18. Dezember 2024, über den Haushaltsplan für 2025 beschließen. Der zeigt ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von 2,4 Millionen Euro, da die Aufwendungen (37,7 Millionen Euro) die Erträge (35,4 Millionen Euro) übersteigen. Die Verwaltung hat dem Stadtrat die aktuelle Haushaltssatzung mit Haushaltsplan vorgelegt.

Daneben soll es in der letzten Sitzung dieses Jahres auch um weitere Themen gehen. Dazu gehören die Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet West, südlich der B 100“ in Brehna, die Änderung des Bebauungsplans „Wohnen im Dichterviertel“ in Brehna, die Zuständigkeitsordnung des Stadtrates und seiner Ausschüsse, die Verteilung der Vorsitze der Ausschüsse und die Namensgebung für den Hort der Grundschule Brehna.

Zudem wird laut Tagesordnung über eine überplanmäßige Auszahlung im diesjährigen Budget für Schule und Kultur entschieden. Dort fehlen 23.400 Euro zur Deckung, weil die Containermiete für die Nutzung des Horthauses Brehna teurer wurde, dazu wurden für die Karate-Weltmeisterschaft zur Unterstützung der SG Union 4.000 Euro an Vereinsförderung bereitgestellt, was nicht im ursprünglichen Budget berücksichtigt war. Zusätzlich fielen Mehrkosten für die Mahd von Sportplätzen an.

Der Stadtrat tagt um 18 Uhr im Landgasthof „Zum Schützenhaus“ Brehna, Am Schützenplatz 6.