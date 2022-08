Erst 2.000 und dann 3.000 Euro - Oma verhindert in Bitterfeld zum zweiten Mal Haft für Enkel

Im Juni hatte die Frau zum ersten Mal eine Strafe für ihren Enkel bezahlt - und den Weg ins Gefängnis verhindert. Am Mittwoch war sie erneut zur Stelle. Doch es droht schon wieder Ärger.

Bitterfeld/Dessau/MZ - 3.000 Euro von seiner Oma haben einen 39-jährigen Mann vor dem Gang ins Gefängnis bewahrt. Beamte des Bundespolizeireviers Dessau hatten den Mann am Mittwoch gegen 11.30 Uhr am Bitterfelder Bahnhof kontrolliert. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass der Deutsche per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wird.