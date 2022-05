Erörterung zur Zukunft der Deponie Roitzsch steht: Bürgerinitiative „maßlos enttäuscht“

Roitzsch/MZ - Das Planfeststellungsverfahren um die Deponie Roitzsch geht in die nächste Runde. Am Montag, 13. Juni, beginnt um 11 Uhr in der Ballsporthalle Sandersdorf der Erörterungstermin, also die Anhörung aller Einwender. Das kündigte der Landkreis Anhalt-Bitterfeld in einer Bekanntmachung an. Bis zum 15. Juni sind laut Ankündigung Termine gesetzt, bei Bedarf könnten diese auch am 16. und 17. Juni fortgesetzt werden. Die Anhörungen sind nicht öffentlich und nur für bestimmte Teilnehmer, wie zum Beispiel Einwender, zugänglich.

