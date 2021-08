Erneuerung von Straßenlaternen in Bitterfeld erweist sich schwieriger als gedacht

Bitterfeld/MZ - Eine Straßenlaterne, die bei einem Verkehrsunfall am 13. April dieses Jahres auf der Brehnaer Straße in Bitterfeld stark beschädigt wurde, ist erneuert worden. Mitarbeiter der Firma Raguhner Elektro haben sie wieder in Betrieb genommen. Aus diesem Grund war die Bundesstraße 100 am Donnerstag von den frühen Morgenstunden bis zum Nachmittag in Höhe der Einmündung Pomselberg nur einspurig mit Ampelregelung befahrbar.

„Die halbseitige Sperrung war notwendig, da der stählerne Laternenmast mit einem Kran aufgestellt werden musste“, erklärt ein Mitarbeiter der Raguhner Firma. Weiterhin geschehe so etwas auch zur Gewährung der Sicherheit für die in dem Bereich arbeitenden Kollegen, sagt der Elektriker. Manche Autofahrer würden oft sehr rücksichtslos an der Baustelle vorbeifahren, sagt er.