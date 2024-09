Der Mann hatte sich an der zwölfjährigen Tochter seiner Partnerin vergangen. Die Berufung vor dem Dessauer Landgericht nahm er dann schließlich zurück. Damit ist das Urteil aus Bitterfeld rechtskräftig.

Endvierziger aus dem Altkreis Bitterfeld vergeht sich an Zwölfjähriger - Nun muss er hinter Gitter

Dessau/Bitterfeld/MZ. - Zwei Jahre und ein halbes Jahr Gefängnis, so lautet das Urteil gegen einen Endvierziger aus dem Altkreis Bitterfeld, der sich an einer Zwölfjährigen vergangen und dies auch gestanden hatte. Mit dem Versuch, in der zweiten Instanz vor dem Landgericht Dessau ein milderes Urteil zu erreichen, scheiterte er. Das Urteil ist nun rechtskräftig.