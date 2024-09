Jubel in Bitterfeld-Wolfen und Muldestausee: Bei der landesweiten Suche nach dem beliebtesten See gibt es für die Goitzsche Bronze.

Auch der Bitterfelder Stadtstrand der Goitzsche mit derBadeplattform ist im Sommer gut besucht. Der See insgesamt bietet beste Möglichkeiten zur Erholung.

Bitterfeld/MZ. - Jubel in Bitterfeld-Wolfen und der Gemeinde Muldestausee. Bei der deutschlandweiten Suche nach dem „Lieblingssee 2024“ ist die Goitzsche bundesweit auf dem dritten Rang gelandet. In Sachsen-Anhalt ist der Tagebausee sogar der Gewinner. Absehbar war das nicht. Erst in einem tollen Finish der zweimonatigen Onlineabstimmung auf der Wassertouristik-Internetseite www.seen.de schob sich die Goitzsche noch nach vorn.