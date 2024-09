Salzfurtkapelle/MZ. - Rüben und Mais sind das Maß der Dinge in diesen Tagen auf den Schlägen der Agrargenossenschaft Löberitz. „Wir sind voll dabei beim Dreschen und Roden“, sagt Vorstandschef Thomas Külz. Am Genossenschaftssitz in Salzfurtkapelle hofft er auf halbwegs stabile Erträge bei den Rüben. In Sachen Mais hält er sich wie Feldbauchef Andreas Hänsch hingegen bedeckt. Nach einer guten Wachstumsphase im feuchten und warmen Frühjahr habe vor allen Dingen der heiße und trockene August die Pflanzen regelrecht vertrocknen lassen. Das ist für die Einlagerung und Silageproduktion eher kontraproduktiv.

