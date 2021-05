Ende der Containerlösung in Sicht - Grundschule „Pestalozzi“ in Brehna bekommt neuen Hort

Brehna - Allein ein Titel reicht nicht aus. Doch Sandersdorf-Brehna hat nichts am Hut mit leeren Worten. Taten müssen folgen. Als familienfreundliche Kommune ist sie in aller Munde und will es auch bleiben. In Brehna zwitschern es die Spatzen bereits von den Dächern: Die Grundschule „Pestalozzi“ bekommt einen neuen Hort. Das Ende der derzeitigen Containerlösung ist in Sicht.

Im Herbst soll mit dem Teilabriss des bestehenden Gebäudeteils begonnen werden. An dessen Stelle soll der Ersatzneubau entstehen. Ein Jahr später könnten, wenn alles nach Plan laufe, 200 Kinder ihr neues Reich „beziehen“. 2,6 Millionen Euro koste das Gesamtprojekt, das neben dem Hort-Ersatzneubau (2,1 Millionen Euro) auch eine Sanierung des Schulhofes (500.000 Euro) vorsehe. Das letztere Vorhaben müsse jedoch noch etwas warten, es soll 2023/2024 realisiert werden, informiert Stefanie Rückauf auf MZ-Anfrage.

Bund und Land beteiligen sich zu je einem Drittel an dem Projekt

Es sei ein Projekt im Rahmen der Gesamtmaßnahme „Ortskern Brehna“ zur Förderung des sozialen Zusammenhalts. Daran beteiligen sich finanziell auch Bund und Land zu je einem Drittel, so Rückauf. Schick und kindgerecht werde sich der künftige Hort präsentieren, gibt die Stadtsprecherin von Sandersdorf-Brehna Einblicke in die Vorstellungen des Architekturbüros „DS Architects“ aus Köthen. Stadtplaner Dietmar Sauer freut sich auf die neue Herausforderung in Brehna.

Es sei nicht seine erste Kindereinrichtung, die sein Team plane. Aber es gebe eben hier Besonderheiten. Das Schulgebäude stehe unter Denkmalschutz. „Es wird eine spannende Geschichte, da hier der Umgebungsschutz zu beachten ist.“ Des Weiteren werde der Hort komplett barrierefrei konzipiert, teilt Sauer weiter mit.

So ist der Plan: kindgerecht und farbenfroh (Foto: Stadt)

„Die Stadt will eine hochwertige Kinderbetreuung sichern, und nicht nur dem gesetzlichen Anspruch gerecht werden“

Mitte Juni soll übrigens der Bauantrag gestellt werden, so ist der Plan, sagt Sauer. Der Kommentar zum Bauvorhaben fällt von Brehnas Grundschulleiterin Kathrin Bittl kurz und knapp aus. Sie findet: „Es ist eine Spitzenangelegenheit.“ Auf 963 Quadratmetern entstehe der zweigeschossige Ersatzneubau. Zudem werden die Sanitäranlagen in der Nähe von Gruppen- und Klassenräumen liegen, so dass sie künftig erreichbar sind, ohne das Haus verlassen zu müssen.

„Die Stadt will eine hochwertige Kinderbetreuung sichern, und nicht nur dem gesetzlichen Anspruch gerecht werden“, teilt Rückauf weiter mit. Wichtig ist, Kinder zu fördern und zu fordern - an einem Ort der Geborgenheit. Familienfreundliche Kommune, das sei in Sandersdorf-Brehna nicht nur ein Titel, heißt es. (mz)