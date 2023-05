Nach nicht einmal einem Jahr müssen die Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen ihr Elektroflitzer-Angebot einstellen. Was die Gründe sind.

Im April 2022 schafften die Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen 20 der Elektroflitzer an und vermieteten sie in Kooperation mit der Firma Govecs Sharing.

Wolfen/MZ - Es klang gut, verlockend gar. Unkomplizierter, elektrischer und klimafreundlicher Fahrspaß auf zwei Rädern. Vom Bahnhof zur Arbeit oder abends an den Strand auf einem schnittigen Flitzer: Im Frühjahr 2022 wurde das auch in und um Bitterfeld-Wolfen möglich durch eine Kooperation der Stadtwerke mit dem Unternehmen Govecs Sharing. Kunden konnten seitdem einen der 20 Flitzer ausleihen. Doch damit ist Schluss, in diesem Jahr fahren die E-Schwalben nicht mehr auf Bitterfeld-Wolfens Straßen.