Bis vor wenigen Jahren nahmen bis zu 300 Enthusiasten aus ganz Deutschland an den Radtourenfahrten teil – gestartet an der Helene-Lange-Schule.

Bitterfeld/Sandersdorf/MZ. - Das nächste große Highlight wirft seine Schatten schon voraus: Am 6. April startet die mittlerweile 54. Heide-Tour vom Sportpark Bitterfeld aus in Richtung Ochsenkopf in der Dübener Heide – organisiert von der Abteilung Radsport des Eisenbahnersportvereins (ESV) Bitterfeld. Bekannt sind diese mittlerweile traditionellen Veranstaltungen seit der Wende unter dem Begriff RTF – Radtourenfahrten.