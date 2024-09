Das Konzept von dein-schopp soll auch in Thalheim punkten. Marius Schiel hat die Idee vom 24-Stunden-Einkauf jetzt vorgestellt. Wie es weitergeht.

Einkauf im Container als Option - In Thalheim werden Standorte für anderen Dorfladen gesucht

So sieht die Containervariante des Dorfladens aus.

Thalheim/MZ/uro. - Die Lücke im Einkaufsangebot soll in Thalheim möglichst schnell geschlossen werden. Aussichtsreichstes Modell ist dabei der containergestützte Einkauf, den die Bio Schopp UG aus Zörbig überall dort umsetzen will, wo größere Anbieter längst die Segel gestrichen haben. „Wir wollen Lücken vor Ort schließen, aber nicht in Konkurrenz zu großen Ketten treten“, hatte Marius Schiel, einer der Leute hinter der Ideen von dein-schopp.de, bereits mehrfach betont.