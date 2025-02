In der Nacht zum Freitag, 21. Februar, waren Einbrecher im Bitterfeld Biwo-Center unterwegs.

Eingangstür zerstört - Einbrecher dringen in „Rossmann“-Filiale im Bitterfelder Biwo-Center ein

Bitterfeld/MZ. - In der Nacht zum Freitag, 21. Februar, sind unbekannte Täter in die Rossmann-Filiale im neuen Biwo-Center in der Bitterfelder Anhaltstraße eingedrungen. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt.

Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma hatten den Einbruch bemerkt und gemeldet. Die bislang unbekannten Täter hatten die Eingangstür zerstört und damit den Einbruchsalarm ausgelöst. Nach erster Inaugenscheinnahme wurde kein Diebesgut erlangt. Ob der Alarm sie überrascht hat, ist offen.

Der bisherige Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 1.000 Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.