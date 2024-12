Weihnachten in Anhalt-Bitterfeld Eine Krippe für die Heimat: Brandenburgische Kunst steht in Raguhner Kirche

Die in Südbrandenburg lebende Barbara Pathe hat den Kern der Weihnachtsgeschichte in Holz gebannt. Wieso das Kunstwerk nun in Raguhns Stadtkirche steht und wer Heiligabend erscheint.