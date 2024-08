Die Beamten wargen am Donnerstag gegen 22 Uhr zu einem Garagenkomplex in der Wolfener Auenstraße gerufen worden.

Einbruch vermutet: Polizeinsatz in Wolfener Garagenkomplex nimmt überraschende Wende

Ermittlungen dauern an

Blick in einen Garagenkomlex.

Wolfen/MZ - Eine überraschende Wende hat am Donnerstag, 15. August, ein Polizeieinsatz in Wolfen genommen. Die Beamten wargen gegen 22 Uhr zu einem Garagenkomplex in der Auenstraße gerufen worden. Hier wurde ein Einbruchsdiebstahl vermutet. Die Beamten trafen jedoch nicht auf mutmaßliche Diebe, sondern auf den Nutzer der Garage.

Alledings nahmen die Polizisten vor Ort einen stechenden chemischen Geruch war. Immer der Nase nach, entdeckten sie im Inneren dann betäubungsmittelverdächtige Substanzen, die beschlagnahmt wurden. Gegen den 46 Jahre alten Nutzer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.