Einbruch in Bitterfelder Modegeschäft - Täter werfen Kleidungsstücke im Laden umher

Unbekannte sind in Bitterfeld in das Geschäft des AfD-Bundestagsabgeordneten Kay-Uwe Ziegler eingebrochen. Der Schaden geht in die Tausende.

Bitterfeld/MZ - In Bitterfeld sind Unbekannte in den Nacht zum Freitag gewaltsam in das Modegeschäft „Salt’n Pepper“ in der Walther-Rathenau-Straße eingebrochen. Wie Kay-Uwe Ziegler, Inhaber und AfD-Bundestagsabgeordneter, der MZ sagte, haben die Einbrecher die Scheibe der Eingangstür zerstört und dann aus dem Rahmen genommen.

Im Geschäft durchwühlten sie Schubladen und warfen Kleidungsstücke, „offenbar auf der vergeblichen Suche nach Geld“, durcheinander. Danach stahlen sie Kleidung. Den Sachschaden schätzt Ziegler auf 2.000 bis 5.000 Euro. Das Geschäft ist geöffnet.