Beutezug um Mitternacht Einbruch in Bankfiliale in Wolfen-Nord - Automaten zerstört und Geldkassetten entwendet

Die Polizei bittet in einem Fall von besonders schwerem Diebstahl in der Otto-Schmidt-Straße in Wolfen-Nord um Mithilfe. In der Postbankfiliale wurde vermutlich Bargeld in unbekannter Höhe entwendet.