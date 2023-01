Einstiegslöcher in Halle geschnitten - Diebe stehlen in Bitterfeld Kabel für 100.000 Euro

Einbrecher haben in der Nacht zu Sonnabend einen Schaden von über 100.000 Euro in einen Bitterfelder Elektrogroßhandel hinterlassen.

Bitterfeld/MZ/MM - Einen Schaden von über 100.000 Euro haben dreiste Diebe in der Nacht von Freitag zu Sonnabend bei einem Einbruch in einen Bitterfelder Elektrogroßhandel an der Richard-Schütze-Straße hinterlassen. Neben gestohlenen Elektrokabeln wurde auch erheblicher Sachschaden an der Umzäunung und an der Werkhalle angerichtet.