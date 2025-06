Gleich mehrfach haben Kriminelle am vergangenen Wochenende in Pouch an der Goitzsche zugeschlagen.

Zum einen wurden am Montag, 30. Juni, gegen 7.30 Uhr festgestellt, dass unbekannte Täter ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Tannenweg“ heimgesucht und hier die Tür eines Gartenhauses aufgebrochen sowie versucht haben, die Tür zum Keller gewaltsam zu öffnen. Außerdem hatten sie eine Leiter am Haus aufgestellt. Offenbar wurden sie in ihrem weiteren Vorhaben gestört, denn Gegenstände wurden nicht entwendet.

Dafür wurden die Täter in der Straße „An der Schule“ „fündig“ und stahlen Baumaterial und verschiedene Werkzeuge aus einer Scheune. Der entstandene finanzielle Schaden in beiden Fällen beläuft sich auf insgesamt etwa 5.600 Euro.