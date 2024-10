Im Schutz der Dunkelheit haben sich Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag, 24. Oktober, gewaltsam Zugang zu einem Baustellengelände in Brehna verschafft.

Einbrecher laden in Brehna Baumaschine auf und flüchten: Schaden liegt bei 19.000 Euro

Brehna/MZ. - Im Schutz der Dunkelheit haben sich Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag, 24. Oktober, gewaltsam Zugang zu einem umzäunten Baustellengelände in der Münchener Straße in Brehna verschafft.

Hier luden sie eine Baumaschine auf ein Transportfahrzeug und flüchteten damit in unbekannte Richtung.

Aus einem zudem aufgebrochenen Container fehlt nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf etwa 19.000 Euro geschätzt.